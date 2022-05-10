脱北渔民遣返事件再起争议 归顺意愿成争论焦点

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韩国国际广播电台报道：2019年脱北渔民被遣返事件再起波澜。该事件为首起北韩人被遣返案例，在当时也引起了巨大争议。尤其是在渔民是否真心希望归顺问题上，至今仍意见不一。当时两名渔民亲笔写了归顺意愿书，不过时任政府仍决定将其遣返。时任政府指出，二人在渔船上杀害16名同事后潜逃，被韩国海军抓获，其归顺意愿存疑。时任统一部长官金炼铁在国会外交统一委员会会议上表示，综合来看，渔民的目的是潜逃，并非从一开始就以归顺为目的。而最近公开的板门店遣返场面照片显示，渔民进行了剧烈挣扎，当时的遣返措施是否有根据再次成为争论焦点。当时政府表示，脱北渔民为重大凶犯，为防止对韩国国民造成威胁，决定予以遣返。时任政府还表示，通过情报提前得知了渔民的犯罪情况，在对渔民的隔离审问中也获得了一致的陈述。根据《宪法》，北韩属于大韩民国领土，因此北韩居民也被视作潜在的大韩民国国民。对此，现任政府认为，在缺乏韩国司法机构和《刑法》程序判断的情况下遣返北韩渔民属于不正当行为。统一部长官权宁世表示，在作出判决之前均适用无罪推定原则，因此应根据流程进行处理。还有意见指出，《联合国反酷刑公约》禁止将公民驱逐至存在酷刑风险的国家，结合北韩的司法体系，当时政府的决定违反了上述公约。不过也有意见认为，当时即使将渔民移送国内司法机构，也会因证人、证据不足而无法进行起诉。