世界粮食计划署执行总干事访韩 韩政府重申对北人道主义援助立场

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部长官权宁世在与联合国世界粮食计划署(WFP）执行总干事戴维·比斯利会晤时，重申将推进对北韩的人道主义援助。权宁世14日在统一部办公楼与比斯利会晤时表示，韩国政府重申，无论政治和军事情况如何，都将继续努力推进对北韩的人道主义粮食援助。权宁世还呼吁世界粮食计划署今后更多关注北韩问题。比斯利表示，全球都深受纷争、气候变化、旱灾、洪灾、新冠疫情和乌克兰危机的影响，北韩在肥料方面的困境尤为严重。比斯利还表示，希望在北韩疫情好转、现有对北制裁得到放宽后，重启世界粮食计划署在当地的项目。期待能够通过这些项目为北韩所有儿童及家庭提供所需粮食。世界粮食计划署持续进行对北粮食援助等项目，不过随着北韩因疫情封锁边境，粮食援助从去年3月后中断，平壤办事处的员工也全部撤离。韩国外交部长官朴振也在与比斯利的会晤中表示，希望世界粮食计划署的对北粮食援助项目能够早日重启。朴振14日在外交部办公楼与比斯利会晤时表示，韩国政府正通过世界粮食计划署向乌克兰、叙利亚、阿富汗等国家提供人道主义援助。比斯利向韩国政府表示感谢，并说明了世界粮食计划署为应对因气候变化、疫情等加剧的人道主义危机作出的努力。朴振表示，韩国政府认为无论政治、军事情况如何，都应推进对北人道主义援助，希望世界粮食计划署的援助项目能够尽快重启。