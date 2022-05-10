去年北韩对外贸易额减少17% 制裁和封锁政策为主因

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韩国国际广播电台报道：去年北韩对外贸易规模为7.13亿美元，同比减少17.3%。与中国的贸易占比则上升至95.6%。大韩贸易投资振兴公社14日公布的《2021年北韩对外贸易动向》报告显示，去年北韩出口额为8196万美元，同比减少8.2%。进口额为6.3137亿美元，同比减少18.4%。据分析，联合国对北制裁和北韩因新冠疫情封锁边境导致北韩进出口规模持续减少。北韩贸易逆差从2020年的6.8437亿美元减少至去年的5.4941亿美元，减幅为19.7%。去年，北韩与最大贸易对象国中国的贸易额为6.8166亿美元，同比减少10.4%。其中出口额为5811万美元、进口额为6.2355亿美元。北韩对中国贸易逆差从2020年的6.6480亿美元减少至去年的5.6544亿美元。不过与中国的贸易在北韩总体贸易中的占比则从2020年的88.2%上升至去年的95.6%。去年北韩最主要的出口产品为钢铁，出口额为2893万美元，同比增长109.7%。此外，矿物燃料、矿物油、钟表及零部件也是主要出口产品。北韩最主要的进口产品为原油、精炼油等矿物燃料，进口额为3.7035亿美元，占整体进口额的58.7%。肥料也首次出现在主要进口产品之中。大韩贸易振兴公社方面表示，受国际原材料价格上涨的影响，今年北韩的贸易额将有所增长，今后北韩会否开放边境将是主要变数。