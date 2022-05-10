韩上半年信息通信技术出口额达1226亿美元 创历年同期新高

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韩国国际广播电台报道：今年上半年韩国信息通信技术（ICT）出口额突破1200亿美元，创历年同期最高值。科学技术信息通信部14日表示，上半年信息通信技术出口额达到1226亿美元，同比增长18.9%，是1996年相关统计实施以来的同期最高值。整体产业上半年出口额为3503亿美元，其中信息通信技术出口额占比高达35%。按照产品来划分，半导体出口额为695.2亿美元，同比增长20.9%，刷新历史最高纪录。计算机及周边器材为101.3亿美元，同比猛增38.6%，为历年同期新高。有机发光二极管（OLED）出口额为73.8亿美元，同比增长26.5%。手机出口额为66.6亿美元，同比增长3.1%。从出口对象地区来看，对中国（包括香港）出口额为544.6亿美元，增长11.9%。对越南出口额为184.7亿美元，增长22.7%。对美国出口额为153.5亿美元，增长20.4%。对欧盟出口额为76.3亿美元，增长23.4%。对日本出口额为23.3亿美元，增长11.6%。上半年信息通信技术进口额为743.7亿美元，同比增长18.4%。贸易收支顺差为481.8亿美元。6月信息通信技术出口额为207亿美元，同比增长7.3%，创历年同期新高。进口额为130.5亿美元。贸易收支顺差为76.5亿美元。