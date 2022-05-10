受新冠疫情影响韩去年跨境流动人口同比减少28.1%

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韩国国际广播电台报道：由于新冠疫情扩散，去年韩国出入境停留时间超过90天的跨境流动人口减至18年来的最低水平。入境的韩国人和外国人均有所减少，且自2005年以来出境者首次多于入境者。据统计厅14日发布的“2021年跨境流动人口统计”数据显示，2021年跨境流动人口为88.7万人，较2020年减少34.7万人，减幅为28.1%，创2003年（85.1万人）以后的最低值，也是继2004年（89.4万人）后再次跌破百万。去年跨境流动人口减幅（34.7万人）是2000年开始该项统计以来的最大值。统计厅介绍说，随着新冠疫情全球大流行，各国纷纷采取入境限制措施，继2020年之后，2021年跨境流动人口也大幅减少。去年入境人员为41万人、出境人员为47.6万人，同比分别减少26.3万人(-39.0%)和8.4万人(-15.0%)，入境人员减去出境人员的跨境净流出人口为6.6万人。这是2005年（9.5万人）以后首次出现人员净流出。受新冠疫情影响，入境外国人和入境韩国人均有所减少。另外，出境韩国人多于入境韩国人。具体来看，去年入境的韩国人为19万人，同比减少25万人（-56.9%），减幅创新高。出境的韩国人为21.3万人，同比增加1.4万人（+7.2%）。入境的外国人为22.1万人，出境的外国人为26.3万人，同比分别减少1.3万人（-5.4%）和9.8万人（-27.2%）。