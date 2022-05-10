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尹锡悦支持率32% 负面评价53%

Write: 2022-07-15 15:23:42Update: 2022-07-15 16:06:04

尹锡悦支持率32% 负面评价53%

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国盖洛普的民调结果显示，韩国总统尹锡悦的支持率在其就任两个月后跌至30%出头。 
 
韩国盖洛普本月12日-14日面向全国1003名18岁及以上成人进行的调查结果显示，32%的应答者对尹锡悦履职予以正面评价，53%的应答者给出负面评价。正面评价和负面评价相差21个百分点，超出误差范围。
 
相较前一周的调查，正面评价占比下滑5个百分点，负面评价占比上升4个百分点。在韩国盖洛普的调查中，负面评价占比首次超过50%。
 
此前，据EMBRAIN PUBLIC、Kstat Research、Korea Research和韩国Research进行的民调结果显示，33%的应答者对尹锡悦履职予以正面评价，53%的应答者给出负面评价。
 
在韩国盖洛普进行的调查中，尹锡悦的支持率从五周前的6月第二周开始持续下滑。五周前支持率为53%，四周前为49%，下跌4个百分点。三周前为47%，再次下滑2个百分点。两周前为43%，又下滑4个百分点。上周为37%，大幅下滑6个百分点。本周则下滑5个百分点，五周时间里共下跌了21个百分点。同期，负面评价占比持续上升。
 
本次调查以无线（90%）和有线（10%）电话问答方式进行，应答率为10.8%，可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点。详细内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。
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