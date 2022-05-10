尹锡悦表示将守护宪法精神 国会议长呼吁修宪

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在74周年制宪节之际表示，将与伟大的国民一起守护宪法精神。尹锡悦17日在社交媒体发帖指出，宪法价值，即自由民主主义、人权、法治是国民团结的原则，实现宪法价值的过程即为通往繁荣和发展之路。尹锡悦还表示，一年前的今天自己访问了光州，在以鲜血守护自由民主主义的光州重温了我们的宪法精神。尹锡悦指出，通过光州的五月精神得到恢复的自由民主主义这一普遍价值正是宪法精神，宪法是通过历史发现的秩序，是确保国民自由和权利后所获得的果实。另外，国会议长金振杓提议推进修宪。他表示，此前对修宪进行了不少讨论，国民也已形成广泛共识，是时候予以实践。金振杓17日在制宪节贺词中指出，尽管修宪十分必要，但仍有意见担忧对修宪的讨论将占据所有资源，影响正常施政。金振杓提议以聚集国民力量、开启未来之门的新方式来推进修宪。金振杓指出，低生育率、老龄化、不平等、气候变化和地方分权等新时代课题不断出现，国民的要求也逐渐提高，我们已经进入了无法仅靠总统一人解决所有问题的时代，必须走向权力分散与合作的道路。金振杓表示，将建立国会议长直属修宪咨询会议，讨论修宪时间、方法和范围，并呼吁国会也组建宪法修正特别委员会，启动对修宪的讨论。