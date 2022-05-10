前青瓦台高层称应就脱北渔民事件调查现任政府 总统室指其政治攻击

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韩国国际广播电台报道：针对韩国执政党称2019年脱北渔民被遣返事件为强制遣返的说法，韩国时任青瓦台国家安保室室长郑义溶正面进行了反驳。郑义溶称，该事件依据法律处理，不存在任何问题，现任政权推翻原有结论的原因和过程应通过特别检察和国政调查予以查明。总统室称郑义溶的说法为“狡辩”，要求其诚实地协助调查。总统室还表示，若朝野达成协议，没有任何理由躲避特别检察和国政调查。郑义溶通过共同民主党议员尹健永公布了立场。他指出，脱北渔民是杀害16名同事的“闻所未闻的杀人狂魔”，断定他们不具备真正的归顺意愿。郑义溶还就遣返原因表示，仅依靠渔民的供认无法予以处罚，且根据国际法，非政治问题的重大犯罪者不被视作难民。对于前任政府预先收到北韩遣返要求的媒体报道，郑义溶表示，完全不存在这种情况，只不过是政府为确认北韩的接收意向，提前联系了对方。郑义溶还表示，该事件只需公开所有调查内容即可得到澄清，而现任政府基于何种根据、出于何种原因和过程推翻原有结论，应通过特别检察和国政调查予以查明。总统室在五小时后予以了反驳。总统室指出，郑义溶无视脱北渔民的亲笔归顺意向书，称他们没有归顺意愿，纯属狡辩。不仅如此，郑义溶还在未依据大韩民国法律进行正常调查的情况下，便将他们定义为闻所未闻的杀人狂魔。总统室宣传首席秘书崔英范表示，在野党和前任政府有关人士应诚实协助调查，而非展开政治攻击。总统室表示，若朝野就特别检察或国政调查达成一致，现任政府没有任何理由躲避。反而是郑义溶执意相信多数议席的力量，认为可以掩盖真相。