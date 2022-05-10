韩外交部称文在寅政府致联合国答复内容不恰当

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韩国国际广播电台报道：继韩国国家情报院和统一部之后，外交部也改变了对脱北渔民被遣返事件的立场。外交部表示，文在寅政府发送给联合国的答复内容不恰当。在北韩渔民被遣返两周前，联合国北韩人权问题特别报告员曾对该决定深表担忧，并询问韩国政府做出该决定的依据和过程。文在寅政府通过外交部进行了答复，信中指出，“由于无法认可渔民归顺的真实性，根据此前案例视作‘外国人’而非‘国民’。渔民犯下严重罪行，无法视作‘难民’，且韩国法院不具备充分证据、无法予以处罚，考虑到国民安全做出了遣返决定”。信中还指出，该决定未违反《联合国反酷刑公约》（以下简称《公约》）。然而外交部此次则表示，从普遍的国际人权规范标准来看，该答复包含了不充分、不恰当的内容。外交部还就当时未能进行积极干预表示遗憾。外交部认为，《公约》应适用于犯罪嫌疑人，因此遣返决定违反了《公约》。另外，遣返罪犯有关国内法条款的适用前提是国内法条款提供比《公约》更高水平的保护。归根结底，前任政府与现任政府在被遣返渔民应视作“国民”还是“外国人”、遣返决定是否违反《公约》等问题上的看法截然相反。有意见指出，尽管现任政府声称是为了改正前任政府的错误，但若政府政策随着政权更替而改变，那么施政的一贯性将无法得到保障。