美众议院通过2023财年《国防授权法案》

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国众议院当地时间14日通过了2023财年《国防授权法案》，该法案包括了维持驻韩美军现有规模、向韩国提供延伸威慑力并加强防卫的内容。美国众议院当天举行全体会议对法案进行投票，投票结果为赞成329票、反对101票。通过后的法案规模为8390亿美元。《国防授权法案》是美国国防军事预算法案，国防领域预算在众议院审查过程中较拜登政府原案增额370亿美元。法案含有多项涉及韩半岛的条款，包括韩美同盟、北韩核问题等内容。法案明确指出韩国作为美国核心同盟的重要性，并评价称驻韩美军有力地遏制了北韩的军事侵略，并作为印太地区的国家安全平台发挥着核心作用。法案规定驻韩美军规模为2.85万人，与2022财年持平，并指出为遏制针对美国及盟友的攻击，驻韩美军应维持现有规模。此次法案还就《韩美共同防御条约》70周年和延伸威慑另设条款。法案指出，尹锡悦总统和拜登总统在2022年5月21日的韩美首脑联合声明中重申了延伸威慑承诺，在韩国使用包括核在内的美国所有防御资产。法案就《韩美共同防御条约》指出，韩美同盟建立在共同牺牲的基础之上，是印太地区和平与安全的核心轴。迎来70周年的《韩美共同防御条约》是韩美同盟的基石。目前法案已在参议院军事委员会获得通过，还剩下全体会议等一系列流程。由于今年11月美国将迎来中期选举，预测认为法案很难在此之前获得通过。