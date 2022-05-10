G20财长和央行行长会议落幕 未发表联合公报

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韩国国际广播电台报道：为期两天的二十国集团（G20）财长和央行行长会议在印度尼西亚巴厘岛落下帷幕。与会各方认为，物价上涨是阻碍经济复苏的主要原因。不过由于各国对物价上涨起因于战争的看法不同，未能发表联合公报。国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，世界经济的前景愈发黯淡。此次会议是G20国家财长和央行行长自俄罗斯侵略乌克兰之后第二次会晤。尽管各方一致认为物价上涨大幅削弱了经济的复苏势头，但仍未能发表联合公报。以美国为首的西方国家认为战争是经济危机主因，与俄罗斯存在巨大的立场分歧，双方未能达成一致。印度尼西亚财长英卓华表示，G20内部围绕与战争有关的表述仍存在分歧。韩国副总理秋庆镐指出，稳定物价是应优先考虑的政策课题，各国需保持紧密配合，确保经济不陷入衰退。秋庆镐还表示，低收入国家蒙受的损失更大，应尽快制定债务救济方针。秋庆镐与国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃会晤。格奥尔基耶娃表示，本月即将发布的世界经济增长率将比4月的数据更加黯淡。韩美两国财长也在此次会议期间首次正式会晤。秋庆镐与美国财政部部长耶伦在会晤中就对经济衰退的担忧简短地交换了意见。耶伦将于19日访问韩国，届时双方将讨论俄罗斯原油价格上限制等对俄制裁问题和货币互换协议等两国经济合作议题。另外，秋庆镐表示，预计9月和10月的消费者物价涨幅仍将维持在6%以上，不过不会出现超过7%或8%的现象。