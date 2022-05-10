韩美实施科学化战斗联合军演 美军战力编入韩军战团

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韩国国际广播电台报道：韩国陆军与美军进行科学化战斗联合军演。在此次军演中，美军战力首次编入韩军战团并接受作战指挥。陆军表示，本月15日至18日在位于江原道麟蹄郡的陆军科学化战斗训练团与韩美联合师团循环部署旅团（美第一装甲旅）进行了科学化战斗联合军演。以陆军第12师团常胜香炉峰旅团和第28师团雄鹰旅团为主的4300余名韩国官兵组成旅团战斗团，进行了交战双向演习。韩美联合师团美军第一装甲旅麾下两个步兵中队的300余名官兵被编入韩军各旅团战斗团，并接受作战指挥。美军第一装甲旅是美国陆军第一装甲师团下属旅团，3月被循环部署至韩美联合师团。该旅团在来韩之前，曾在美国加州欧文堡国家训练中心接受科学化战斗训练。欧文堡国家训练中心是韩国陆军科学化战斗训练团的参考样本。科学化战斗训练团旅团级双向演习是陆军从去年起采用的演习方式，被认为是最接近实战的演习。此次演习动用了坦克、装甲车、自行火炮、攻击及机动直升机、无人机等100余台战斗装备，遵循双向自由机动交战原则。演习的重点在于提高以旅团长为中心的联合兵种作战和联合行动能力，并加强韩美联合作战能力。美军的各种战斗装备与韩军的激光交战训练系统实现了兼容，确保可通过科学化训练系统对各类演习数据进行分析。