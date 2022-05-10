民调：尹锡悦支持率跌至33.4% 负面评价达63.3%

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韩国国际广播电台报道：18日公布的一项民调结果显示，韩国总统尹锡悦的支持率跌破35%，负面评价占比则超过了60%。Realmeter本月11日至15日面向全国2519名18岁及以上公民进行的调查结果显示，对尹锡悦施政的正面评价占比33.4%，较上周下滑3.6个百分点。负面评价占比则较上周上升6.3个百分点，达到63.3%。这是Realmeter实施的调查中，对尹锡悦的负面评价占比首次超过60%。对尹锡悦的正面评价（46.6%）与负面评价（47.7%）占比于6月第四周首次逆转，此后正面评价占比逐步下滑至33.4%，负面评价占比则持续上升至63.3%。负面评价占比在男性（+7.4个百分点）、女性（+5.3个百分点）、30-39岁人群（+8.0个百分点）、60-69岁人群（+8.1个百分点）、70岁以上人群（+11.4个百分点）、国民力量党支持者（+3.7个百分点）、中立层（+7.9个百分点）、个体户（+9.3个百分点）、家庭主妇（+7.5个百分点）、学生（+5.6个百分点）等所有群体中均有所上升。从政党支持率来看，国民力量党为39.1%，较上周下滑1.8个百分点。共同民主党为44.2%，较上周上升2.4个百分点。正义党为4.1%，上升0.7个百分点。国民力量党与共同民主党的支持率差距为5.1个百分点，超出统计误差范围。国民力量党的支持率连续七周下滑，共同民主党则连续七周上升。此次调查的可信任度为95%、标本误差为±2.0个百分点。调查采用了无线（97%）和有线（3%）混合的自动问答方式，具体内容可参考Realmeter官网或中央选举舆论调查审议委员会官网。另外，韩国社会舆论研究所公布的民调结果显示，对尹锡悦施政的负面评价占比连续第二次超过60%。韩国社会舆论研究所受TBS委托于本月15日至16日面向全国1000名18岁及以上公民进行的调查结果显示，对尹锡悦施政的正面评价占比为32%，较上一次调查下滑2.5个百分点。负面评价占比为63.7%，较上一次调查上升2.9个百分点。这是负面评价占比继上一次调查（60.8%）后再次突破60%。对于现任政府的经济危机对策是否妥当的提问，66.3%的应答者予以了否定回答，仅28.4%的应答者表示肯定。国民力量党的支持率为34.5%，较上一周下滑4.1个百分点。共同民主党的支持率为32.9%，较上一周上升3.9个百分点。该调查的可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点。调查采用了无线自动问答方式，具体内容可参考韩国社会舆论研究所网站或中央选举舆论调查审议委员会官网。