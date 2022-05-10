K-Pop今年上半年唱片销量再创同期新高

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：今年上半年K-Pop唱片销量再创新高。Circle排行榜17日的数据显示，今年上半年排名前400的实体唱片销量总计达3494.7247万张。这较去年同期增长34.6%，创下历年同期新高。K-Pop唱片销量在疫情期间大幅增长，从2018年上半年的1048万张增至去年同期的2596万张。按照歌手来划分，防弹少年团排名第一，销量为452.3749万张。其次分别是NCT DREAM（398.2696万张）、Seventeen（272.0858万张）、TOMORROW X TOGETHER（210.4740万张）、Stray Kids（207.2689万张）、林英雄（114.2727万张）。从单一唱片来看，防弹少年团的《Proof》销量最高，达到295.7410万张。其次是Seventeen的《Face the Sun》，为237.3052万张。K-Pop唱片销量走高与海外粉丝密不可分。以Seventeen的《Face the Sun》为例，5月27日发售当天的销量便超过140万张，其中73.1%即103.1980万张来自海外。另外，NCT DREAM的《Glitch Mode》3月28日发售当天的销量中，高达95.4%即74.0522万张来自海外。K-Pop音乐录影带的YouTube点击数对海外粉丝的依赖度更高，特别是以泰国为首的东南亚和南亚国家粉丝贡献不小。从YouTube统计来看，最近一年间防弹少年团视频YouTube点击数最高的前十个国家中有五个是东南亚和南亚国家，分别为印度（第二位）、印度尼西亚（第五位）、菲律宾（第七位）、泰国（第九位）、越南（第十位）。流行乐界专家指出，K-Pop已成为全球音乐市场中的一个主流类型。特别是疫情导致各类演出暂停，但K-Pop唱片产业反而成为了受益者。今年上半年全球疫情逐步走向终结，不过K-Pop仍成功延续了人气。