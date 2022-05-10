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韩国国际广播电台报道：因新冠疫情而萎缩的消费心理虽然有所恢复，但受高物价影响，韩国流通业景气再度趋于萎缩。在业界对消费者开支趋于收紧的忧虑不断加大之际，一项指标值得关注。据KBS记者现场报道，在首尔的一家大型超市，蔬菜价格大幅上扬，原因是6月出现异常高温天气以及最近的连日暴雨。在各种蔬菜中，黄瓜的价格是一年前的2.2倍、生菜价格为1.9倍、苏子叶和大葱的价格也达到了1.4倍。来自首尔市麻浦区的一位顾客说，月薪不涨，物价却飞涨，生活确实有点困难。有鉴于此，我逛超市的次数也相对减少了一些。在高物价时代勤俭节约的消费者不断增加，从而也出现了新的现象。临近流通期限而打折的食品销量不断增加。一家便利店内临近流通期限的商品销售额较一年前增加了30%。除便利店外，大型超市、百货商店、中小型超市和网上商店的景气都较上一季度有所下滑。便利店连锁本部一名职员说，高物价导致午餐价格持续上升，前来购买廉价食品的顾客不断增加。以流通业为中心的体感景气出现萎缩的调查结果也已出炉。大韩商工会议所针对500家零售流通企业进行的调查显示，第三季度零售流通业的景气展望指数较第二季度下降了15点。景气展望指数以100为基准，如果指数低于100，则意味着与上一季度相比，人们对景气持消极看法。大韩商工会议所流通物流政策组研究委员廉敏善(音译)说，高利率资产价格下滑导致消费心理萎缩，消费能力也随之削弱。人们对今年下半年景气将进一步恶化的不安心理不断高涨。不仅是高物价，消费减少导致的增长率放缓也成为韩国经济的另一个课题。