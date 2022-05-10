韩在野党：权力私有化必将付出代价

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韩国国际广播电台报道：在野党共同民主党国会代表朴洪根在国会发表交涉团体代表演说时谈到总统室任人唯亲争议时表示，权力的私有化必将付出代价。国民力量党代理党代表权性东则就自己有关任人唯亲争议的发言道歉。朴洪根在国会发表交涉团体代表演说时指出，近期连续出现总统室人事招聘相关争议。朴洪根表示，任人唯亲等总统权力的私有化必将付出代价。朴洪根说，有谴责认为尹锡悦政府的总统室掌控在检察官出身人员的手中。朴洪根强调，与金建熙（音译）女士有关的人事方面的争议正在发酵，崔顺实垄断国政导致总统被弹劾，尹锡悦总统应倾听外部对金建熙女士表示担忧的意见。朴洪根说，总统夫人曾表示将会安静地做个贤内助，现在却被认为是高高在上的实权人物。朴洪根指出，有预测认为，尹锡悦总统的国政运营支持率即将跌破30%，新政府成立仅两个月就到了政权末期跛脚鸭的水平。国民力量党代理党代表权性东就自己有关总统室录用禹某为行政人员的发言道歉。权性东表示，应首先向国民正确地加以说明，却由于自己的发言加大了争议，这完全是自己的疏忽，对此向国民道歉。特别是青年们因此而受到了伤害，对此深感歉意。权性东说，希望各位了解社交网站上的内容全是自己的肺腑之言。