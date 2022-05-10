韩将培养15万名半导体人才

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦6月在国务会议上强调培养科学技术人才后，政府各部门开始研讨培养半导体人才的方案。政府将在今后十年间培养15万名半导体人才。为使地方大学也参与该项计划，政府将大幅提高财政支援。政府提出的培养半导体人才的核心对策是放宽大学招生名额限制。目前只有具备师资、校舍等四项条件，才能进行扩招，但今后只要具备足够的师资，即可扩大半导体专业的招生规模。今后十年间，半导体相关产业将出现12.7万余人的缺口，政府将培养半导体人才的目标规模定为最多15万人，其中4.5万人将以大学每年扩招5700人的方式补充，其余10.5万人将通过教育部、科技部和产业部等各部门融合教育项目进行培养。为确保师资力量，将向大学赋予更多的自律权、消除薪资限制，以便大学积极聘用现场专家。教育部长官朴顺爱表示，培养半导体等尖端产业人才是政府的核心工作，今后将积极发挥作用。教育部将为大学和产业的自主创新和发展提供支援，废除相关限制措施。此前因《首都圈整备计划法》而无法进行扩招的首都圈大学对政府的计划表示欢迎，十余所大学已向教育部提交扩招计划。汉阳大学纳米半导体工程学教授朴珍燮（音译）表示，扩招不仅将对半导体，也将给整体产业生态系统带来一定变化，此举将形成其他产业也可同时取得发展的框架。但地方大学对首都圈大学扩招表示反对，甚至进行一人示威提出抗议。地方大学有关人员表示，不应局限于首都圈和非首都圈的地区利己主义，应从国家均衡发展的大框架来看待。政府强调，将尽早成立地方大学发展特别协议体进行密切沟通，并大幅扩大财政支援。