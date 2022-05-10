韩外长出席美主导供应链部长级会议

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振20日在线出席美国主办的“2022供应链部长级会议”，讨论供应链合作方案。会议通过了《全球供应链合作联合宣言》。外交部表示，包括朴振和产业通商资源部通商交涉本部长安德根在内，日本、欧盟、法国、德国等18个国家的部长级官员出席了此次会议。会议由美国国务卿布林肯和商务部长雷蒙多共同主持。此次会议是去年10月由美国主导、在意大利罗马召开的供应链首脑会议的后续措施。与会者交流了各国为应对短期供应链和物流紊乱、确保长期供应链恢复力而采取的政策，并通过了《全球供应链合作联合宣言》。《联合宣言》指出，与会国确信，为应对疫情、战争、冲突、极端气候影响和自然灾害等对全球供应链的冲击，有必要加强供应链。为此，与会国决定继续与企业、劳动者、学术界、劳动者及市民团体、地区社会、各级政府等各利益相关方展开合作。《联合宣言》提出了四大供应链合作原则，分别为透明度、多边化、安全性和可持续性。具体为与利益相关方协商增进供应链透明度，合作推动关键领域原材料、中间材料和成品供应源的多边化，尽早发现因供给依赖和潜在脆弱性而造成的危机，倡导整体供应链企业遵守《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC) 提出的目标。与会国一致认为，新冠疫情、乌克兰事态等无法预测的事件对供应链的冲击已在全球范围内产生影响，国际社会应紧密合作，缓解并预防有关问题。朴振介绍了去年韩国遭遇车用尿素短缺风波后，韩国以驻外使领馆为中心构建的预警系统。该预警系统可发现并提前应对关键产品的供应紊乱情况。朴振还强调，韩国为实现供应链多边化、加强粮食和能源安全，正从二十国集团（G20）、关键矿产安全伙伴关系、印太经济框架等多个层面扩大国际合作。