亚行上调今年韩物价涨幅预期至4.5% 下调经济增速预期至2.6%

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韩国国际广播电台报道：亚洲开发银行（以下简称“亚行”）将今年韩国物价涨幅预期值大幅上调至4.5%，经济增速预期值则下调至2.6%。据韩国企划财政部消息，亚行21日公布了包含上述内容的《2022年亚洲经济展望补充报告》。亚行每年四次公布亚洲地区经济展望，4月为全年展望，6-7月发布补充报告，9月发布修正报告，12月再次发布补充报告。亚行将韩国今年物价涨幅预期值从4月的3.2%上调至4.5%。报告分析称，国际商品价格上涨和疫情后消费骤增同时产生了影响，将使物价涨幅进一步扩大。亚行预计，明年韩国物价涨幅将低于今年，为3.0%。这一数据较4月的2.0%上升了1.0个百分点。今年韩国经济增速预期值则从4月的3.0%下调至2.6%。亚行指出，韩国的外部需求弥补了消费、投资的放缓，但今后的加息和世界经济增长放缓将制约韩国的经济增速。亚行还维持韩国明年经济增速预期2.6%不变。另外，亚行将亚洲46个发展中国家（亚太地区49个成员国中除日本、澳大利亚、新西兰外）今年的物价涨幅预期值从4月的4.7%下调至4.2%，明年物价涨幅预期值从3.1%上调至3.5%。亚洲发展中国家今明两年的经济增速预期值分别为4.6%和5.2%，较4月分别下调0.6个百分点和0.1个百分点。