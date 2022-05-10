韩大企业因疫情减少招聘 50岁及以上员工占比超30岁以下

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韩国国际广播电台报道：分析显示，韩国主要大企业在新冠疫情暴发后减少了新员工招聘，导致50岁及以上员工占比超过30岁以下员工，加剧了大企业的老龄化程度。企业分析研究所LEADERS INDEX21日公布了包含上述内容的主要企业员工年龄段分布变化分析报告。LEADERS INDEX在72家提交了《2021年可持续经营报告》的企业中，以27家公开员工年龄段的企业为对象分析了2019年至去年的员工年龄段分布变化情况。结果显示，去年这些企业的员工人数总计53.9077万名，较2019年减少4.0%。尤其值得关注的是，30岁以下青年员工人数从2019年的16.4877万名减少至去年的12.6344万名，减幅达到23.4%（38533名）。30岁以下员工在全体员工中占比23.4%，较2019年下滑了6.0个百分点。50岁及以上员工人数则从2019年的13.6081万名增至去年的15.3131万名，增幅为12.5%（17050名）。50岁及以上员工占比从24.2%上升至28.4%，超过了30岁以下员工。分析指出，这种现象是新冠疫情暴发后大企业减少青年员工招聘所致。另外，去年30岁-49岁员工人数为25.9602万名，较2019年减少0.3%。这部分员工占比从46.4%上升至48.2%。三星电子是30岁以下员工减少最多的企业，从2019年的12.4442万名减少至去年的89911名，减幅高达27.7%。30岁以下员工占比也从43.3%下滑至33.7%。大韩航空30岁以下员工占比从18.6%减少至11.4%。现代摩比斯30岁以下员工减少12.8%。在所有调查企业中，三星电子是30岁以下员工占比最高的企业，为33.7%。其次分别为NAVER28.8%、现代摩比斯28.4%、Kakao28.4%、韩美药品27.5%。起亚汽车是50岁及以上员工占比最高的企业，达到53.2%。其次分别为现代电力44.6%、现代汽车44.2%、乐天购物40.3%等。