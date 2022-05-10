韩执政党国会代表：当前经济危机责任在于前政府 将回归初心

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党国民力量党代理党首兼国会代表权性东21日在国会发表交涉团体代表演说时表示，对党内矛盾和国会迟迟无法恢复正常深感自责，将回归初心、克服危机。权性东还称，当前经济危机是文在寅政府错误政策的结果，将重新设定施政方向。权性东首先表示，党内问题令国民担忧、国会未能恢复正常运作导致民生对策被拖延，作为执政党的国会代表感受到无尽责任，将重头开始、回归初心，聆听国民的声音。但对于最近的民生危机，权性东主张是文在寅政府失败的结果。他声称，在文在寅政府五年的任期中，政治阻碍了经济发展，眼前的政治利益被置于国家利益和国民之上。权性东还敦促文在寅政府最后任命的官员辞职。他表示，只顾眼前的短视政策和分裂国民的政策正是导致民生艰难的主因。权性东表示，决不能重复失败的政策，将重新设定施政方向。他还就大宇造船海洋合作企业工会罢工事件表示，将严惩强硬工会的非法行为，并表示政府不会因疫情再次流行而采取保持社会距离措施。权性东还提到了西海公务员遭枪杀和脱北渔民被遣返事件，表示将废除前政府的对北屈从外交路线。在野党共同民主党国会代表朴洪根批评权性东只顾将错误归咎于前政府和共同民主党，并表示若执政党希望实现真正的协同治理，就应倾听民意。