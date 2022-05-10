韩累计新冠病例突破1900万例 新增1例BA.2.75感染病例

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韩国国际广播电台报道：韩国单日新增新冠确诊病例连续三天超过7万例，累计病例突破1900万例。韩国还新增1例奥密克戎毒株新亚型BA.2.75感染病例。BA.2.75是截至目前发现的新冠病毒中传播力最强的一种。以21日0时为准，韩国新增71170例新冠确诊病例，单日新增病例连续三天超过7万例。累计病例突破1900万例。危重病例新增11例，达107例，时隔40天超过100例。另外，韩国新增1例BA.2.75感染病例。这名患者本月5日从印度入境，两天后被确诊。目前防疫部门正在调查是否有其他感染病例。本月14日，居住在仁川的一名60多岁男性被确认感染BA.2.75，成为韩国首例感染该变异毒株的患者。由于这名男性在可能被感染的期间并无海外旅行史，有意见担忧BA.2.75实际上已在社区传播。面向1万名国民实施的新冠抗体阳性率调查下周将正式启动，预计结果将于9月初公布。翰林大学医学院教授金东贤（音译）表示，此次调查将通过分析自然感染形成的抗体来把握感染人群规模，并对确诊史、预防接种史、基础疾病史进行确认。此外，下周起韩国将加强入境者管理。义务性PCR检测时间从入境后三天内改为一天内，在得到阴性结果前必须居家。