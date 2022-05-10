韩美“乙支自由卫士”联合军演时隔五年复活 名称将更改

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韩国国际广播电台报道：定于8月举行的韩国和美国联合军演将以类似包括实际机动训练在内的“乙支自由卫士”演习的方式进行。这意味着“乙支自由卫士”军演实际上复活，只不过名称将被更改。据韩国国防部21日消息，韩美两国正就更改8月22日至9月1日举行的联合指挥所演习的名称进行磋商。国防部在例行记者会上表示，新政府的施政课题中包含了更改韩美战区级联合军演名称的内容，两国正就此进行磋商，将在确定后公布。据了解，韩美正考虑“乙支自由盾”或带有“同盟”一词的方案。演习方式将与2017年8月最后一次进行的“乙支自由卫士”类似。此前，行政安全部表示，政府层面实施的战时、事变紧急应对军演“乙支演习”将于8月22日至25日进行，与韩美联合军演的时间重叠。也就是说，从今年起，政府主管的“乙支演习”和即将更名的韩美联合军演将整合为一个演习，与过去的“乙支自由卫士”演习类似。“乙支自由卫士”整合了“乙支演习”和“自由卫士”演习。2018年，“乙支自由卫士”演习因南北友好氛围被暂停。2019年“乙支演习”与韩军单独演习“太极演习”整合为“乙支太极演习”，“乙支自由卫士”演习由此被废除。另外，今年的演习除电脑模拟演习外，还可能进行户外实际机动演习。