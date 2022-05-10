经合组织发布声明对韩检察调查权废除法案表示担忧

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韩国国际广播电台报道：经合组织（OECD）下属机构发布声明，对将于今年9月实施的韩国《检察厅法》、《刑事诉讼法》修正案（废除检察调查权的法案）表示担忧。法务部21日表示，经合组织反贿赂工作组（Working Group on Bribery in International Business Transaction·WGB）本月20日发布的声明中对修正案表示“严重担忧”。工作组在声明中指出，修正后的法律将对检察的国际贿赂犯罪调查、起诉能力造成巨大影响。为有效应对犯罪，大韩民国应保障检察、警察等刑事司法部门可正常行使适当的权限。声明还指出，对大韩民国政府提起宪法诉讼、将法律修正后造成的负面影响降至最低表示欢迎。韩国法务部和检察6月27日针对检察调查权废除法案向宪法裁判所提起了权限争议诉讼，并申请终止效力。经合组织反贿赂工作组是负责评估《反贿赂公约》履行情况的机构，并对成员国的腐败应对能力和国内腐败调查系统进行评估。《反贿赂公约》对国际商业贸易中向外国公务员行贿的行为进行处罚。工作组每季度在位于法国巴黎的经合组织总部召开定期会议。此次发布的声明在6月14日至17日召开的第二季度定期会议上获得通过。当时法务部就检察调查权废除法案的内容进行了说明，与会成员国认为，突如其来的法律修订导致检察相当一部分的腐败调查功能受限，腐败调查总量也将减少，令人担忧。今年4月22日法律修订前，工作组也曾向韩国法务部表示过担忧。