中方称韩国加入“芯片四方联盟”是商业自杀行为

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韩国国际广播电台报道：在美国与中国围绕半导体霸权展开竞争之际，美国要求韩国8月底前答复是否加入“芯片四方联盟”。中方连日加大对此的谴责力度，称韩国加入“芯片四方联盟”是一种“商业自杀行为”。在中国当地生产半导体的韩国企业正密切关注今后可能产生的影响。中国宣布将扶植半导体产业以称霸世界后，美国开始聚集全球半导体企业确保供应链，以牵制中国。美国总统拜登去年4月表示，中国和其他国家并未等待（半导体投资），美国也没有理由等待。美国还进一步推动与主要半导体生产国组建“芯片四方联盟”。中国官方媒体谴责美国组建“芯片四方联盟”旨在打造对中国的“半导体壁垒”。中方甚至强烈指出，去年韩国半导体出口额为1280亿美元，其中中国和中国香港占比60%，韩国加入联盟是“商业自杀行为”。中国当局表示，美方的这种行径纯属逆流而动，对韩国加入联盟表示反对。中国外交部发言人赵立坚19日表示，中方希望有关方面秉持客观、公正立场，从自身长远利益和公平公正市场原则出发，多做有利于维护全球芯片产业链供应链稳定的事。分析认为，8月将迎来韩中建交30周年，届时韩国外长将对中国进行访问，韩国是否加入“芯片四方联盟”将成为韩中关系的另一个分水岭。