韩新增6.8万余例新冠病例 是四周前的9.5倍

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韩国国际广播电台报道：韩国中央灾难安全对策本部第二次长李祥敏（行政安全部长官）表示，新冠疫情流行规模连续四周增加。以22日0时为准，韩国新增6.8万余例新冠确诊病例，约为四周前的9.5倍。住院重症患者为130例，连续两天超过100例。为应对新冠疫情再流行，政府决定将防疫力量集中于进行第四剂新冠疫苗接种。李祥敏22日在中央灾难安全对策本部会议上表示，针对近期新冠疫情呈再流行势头，政府不仅将追加确保病床和治疗药物、扩充检测力量，还将通过加强感冒药供需管理和重新调整火葬设施运营，先发制人地应对疫情再流行。李祥敏强调，接种新冠疫苗有助于降低重症转化和死亡风险，政府将把防疫力量集中于进行第四剂新冠疫苗接种。李祥敏介绍说，地方自治团体将负责在产业园区、产业设施密集地区等50岁年龄段人群的主要活动地点积极进行接种宣传，医疗机构将负责为18岁以上基础疾病患者进行第四剂疫苗接种。政府还将通过邑面洞居民中心协助60岁以上高龄者进行接种预约并提供交通便利。统计显示，60岁以上人群近期接种率增势停滞。李祥敏表示，今后将以周为单位掌握疗养医院和疗养设施入住人员的接种率情况。各保健所将组织接种组前往残疾人和露宿者设施提供现场接种服务。李祥敏还说，夏季度假季已到来，政府将对游客较多的海水浴场等地彻底进行防疫管理。