民调：尹锡悦支持率32% 下滑势头暂停

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韩国国际广播电台报道：据22日公布的一项民调结果显示，韩国总统尹锡悦支持率下滑势头时隔六周暂停，负面评价占比则达到60%。据韩国盖洛普本月19日至21日面向全国1000名18岁及以上成人进行的调查结果显示，对尹锡悦施政的正面评价占比32%，负面评价占比60%。在六周前进行的调查中，尹锡悦支持率为53%，此后一路下滑，三周前下滑至43%，上一周为32%。本周维持32%不变，下滑势头暂停。尹锡悦支持率一个半月间下滑了19个百分点。对尹锡悦施政的负面评价占比从六周前的33%上升至三周前的42%，上一周为53%，本周上升至60%。国民力量党支持层对尹锡悦的支持率为62%、保守层为55%、60岁及以上人群为49%。而90%的共同民主党支持层、83%的进步层和75%左右的30至49岁人群对尹锡悦施政予以负面评价。对尹锡悦施政给予正面评价的原因是“沟通、主见和信念”(7%)、“决断力、推进力和韧劲”(6%)、“公正、正义和原则”(5%)、“努力工作”(5%)、“国防和安全”(4%)等。对尹锡悦施政给予负面评价的原因是“人事”(24%)、“未顾及到经济和民生”(10%)、“缺乏经验和资质、无能”(8%)、“独断独行”(5%)、“缺乏沟通”(5%)、“工作态度”（5%）、“政策远景不足”(4%)等 。本次调查的可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点，调查采用了无线（90%）和有线（10%）电话问答的方式，应答率为11.1%。详细内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。