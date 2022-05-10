25日起入境韩国首日须接受PCR检测 疗养医院暂停面对面探望

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韩国国际广播电台报道：25日起，入境韩国者须在入境后首日接受PCR检测。另外，全国疗养医院及设施的面对面探望再次全面暂停。据中央防疫对策本部的消息，从25日起，面向入境者实施的PCR检测时限从入境后三天内改为入境后一天内。入境当天接受检测存在困难者，可在第二天接受检测。防疫部门还建议，入境者应在检测结果出炉前停留在住处。本月20日，韩国单日新增境外输入病例达到429例，是韩国暴发新冠疫情以来的最大值。政府6月将入境者检测时限放宽至入境后三天内，不过意见认为，这种方式无法及时筛出感染人员。另外，全国疗养医院及设施的面对面探望25日起再次暂停。防疫部门认为，第三剂新冠疫苗接种的防疫效果已减弱，为防止病毒从外部输入，决定加强疗养医院等的防疫措施。具体来看，疗养医院及设施仅允许无接触探望，住院人员仅在必须要进行外部诊疗的情况下才允许外出和在外留宿。另外，除接种第四剂新冠疫苗不到三个月、确诊不到45天的人员外，所有疗养医院和设施的从业人员须每周接受一次PCR检测。最近，传播速度快、免疫逃逸能力强的BA.5逐渐成为主要流行毒株，本月内已出现多起群聚性感染案例，包括疗养设施18起、疗养医院6起、残疾人设施5起、精神病院3起等。