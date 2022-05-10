韩警察厅对总警会议发起人采取停职待令措施

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韩国国际广播电台报道：包括警察署长在内的韩国总警（韩国警衔之一）23日下午2时至6时在忠清南道牙山警察人才开发院召开会议，讨论行政安全部新设警察局问题。发起此次会议的蔚山中部警察署长柳三泳（音）在会议前表示，“警察的政治中立是1970-80年代民主斗士用生命换来的珍贵成果，总警们将亲自保护直接关系到国民人权的警察中立。”会议就行政安全部新设警察局、《警察指挥规则》立法预告等问题综合了与会总警的意见，并讨论了应对方案。与会总警一致认为，行政部长官对警察厅长的指挥将破坏法治主义。会上还有意见指出，听取国民、专家和现职警官意见的程序不充分，在立法前有必要进行深入探讨并形成广泛的社会共识。警察厅在会议结束后仅1个小时30分钟便对发起会议的蔚山中部警察署长柳三泳采取了停职待令措施。警察厅认为，柳三泳违反《国家公务员法》规定的服从义务，不顾警察厅长候选人尹熙根等领导班子的劝阻强行召开会议，也未遵守对会议的解散命令。警察厅还着手对出席会议的50余名总警进行监察。与会者纷纷表示，未想到警察厅会如此迅速地采取强硬措施。柳三泳原计划25日与尹熙根会晤，转达会议结果，但由于突然被采取停职待令措施，双方会面计划也随之流产。他还表示，有意见质疑此次决定是来自外部的施压，将政府通过警察局掌握警察人事权的危险性暴露无遗。尹熙根周末上班听取了报告，不过并未发布立场。目前还有意见呼吁全国警察署的警监、警卫（均为韩国警衔）级中级干部30日召开会议。另外，警察职场协议会决定25日在警察厅前举行一人示威，抗议对柳三泳的人事处分决定。此外，行政安全部长官李祥敏25日在上班路上对记者表示，此次总警会议相当于“12.12军事叛乱”，并深表遗憾。李祥敏还通过另行新闻发布会表示，警方可以携带武器，任意聚在一起开会是非常危险的事情，新军部的“12.12军事叛乱”也是在这种情况下发生的。