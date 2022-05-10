尹锡悦国政支持率33.3% 下滑趋势有所放缓

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韩国国际广播电台报道：25日的民调结果显示，韩国总统尹锡悦的支持率下滑幅度有所放缓。Realmeter本月18日至22日面向全国2527名18岁及以上选民进行调查的结果显示，33.3%的应答者对尹锡悦履职予以正面评价，63.4%予以负面评价。正面评价占比较上周下滑0.1个百分点、负面评价占比上升0.1个百分点，两者相差30.1个百分点，大幅超出统计误差范围。Realmeter的调查显示，尹锡悦支持率从5月第四周到7月第三周连续八周下滑或停滞。5月第四周的正面评价占比为54.1%，此后逐步下滑，6月第二周跌破50%、7月第一周跌破40%。相反，5月第四周的负面评价占比为37.7%，随后6月第一周突破40%，6月第五周突破50%，7月第二周突破60%。从年龄段来看，20-29岁人群（下滑9.2个百分点）、40-49岁人群（下滑2.5个百分点）、50-59岁人群（下滑2.4个百分点）对尹锡悦的正面评价占比有不同程度的下滑。30-39岁（上升9.1个百分点）、70岁及以上（上升3.7个百分点）、60-69岁（上升3.5个百分点）则有所上升。按照政治理念来划分，进步派对尹锡悦的正面评价占比下滑2.1个百分点，中立层则上升了2.9个百分点。在政党支持率调查中，国民力量党为39.7%、共同民主党为44.6%，分别较上周上升0.6个百分点和0.4个百分点。正义党为3.3%，较上周下滑0.8个百分点。其他政党支持率为1.8%，无党派为10.6%。此次调查以无线（97%）和有线（3%）混合电话自动应答方式进行，应答率为4.4%。调查可信任度为95%、标本误差为±1.9个百分点。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。