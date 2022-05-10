尹锡悦未正面回应新设警察局问题 朝野争论升温

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦就警察内部反对行政安全部新设警察局事宜表示，行政安全部和警察厅将采取所需的措施。朝野围绕该事件的争论日渐升温，在从25日起进行的对政府质询中展开唇枪舌战。上周末召开的全国总警会议令新设警察局问题重新引发舆论关注。对此，尹锡悦仅表示，行政安全部和警察厅将采取所需的措施。前一天，总统室秘书室长金大棋也表示，警察局问题应由警察厅、行政安全部和国务调整室负责解决，并非总统应出面的事项。不过总统秘书室市民社会首席秘书姜升圭25日早上在广播节目中表示，新设警察局相当于退回到过去军事政权内务部治安本部的说法是一种偏见性攻击。政界围绕该问题的争论也日渐升温。执政党国民力量党表示，警察属于公务员，其政治势力化无法被正当化。发起总警会议的柳三泳（音）此前从未公开发声。国民力量党代理党首权性东表示，与民生无关的集体行动是渎职，是依靠国民血汗钱饱食的警察做出的挑食行为。在野党共同民主党则反驳称，仅因召开一次会议便遭到停职是不可理喻的行为，总统室秘书室长出面意味着尹锡悦总统已开始直接控制警察。共同民主党非常对策委员长禹相虎表示，自己认为尹锡悦总统已直接介入其中。总统室秘书室长的首次公开亮相竟然与控制警察有关，实在令人无法理解。另外，尹锡悦政府成立后的首次对政府质询25日下午进行。国务总理韩德洙等人出席，朝野就行政安全部新设警察局问题展开唇枪舌战。