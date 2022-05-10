韩第二季度经济增长率为0.7%

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韩国国际广播电台报道：今年第二季度韩国出口表现疲软，不过随着保持社会距离措施得到放宽，民间消费有所增长，该季度经济实现了0.7%的增长，高于此前的预期。今年第一季度国内消费减少，但出口增加，经济继续保持增长态势。据KBS记者报道，韩国央行韩国银行26日透露，第二季度韩国实际国内生产总值(GDP)环比增长0.7%。自韩国出现新冠疫情后，2020年第一和第二季度的经济增长率分别为-1.3%和-3.2%。2020年第三季度至今年第二季度韩国经济连续八个季度实现正增长。第二季度韩国经济增长率较前一季度提高了0.1个百分点。从各部门来看，民间消费以服装、鞋等半耐用品和餐饮、住宿、娱乐等服务为中心增长3%，支撑了韩国经济增长。第二季度建设投资增加0.6%，但设备投资减少1%。相反,支撑第一季度增长率的出口时隔一年转为减少。出口以化学产品、初级金属制品等为主减少了3.1%。进口也以原油和天然气等为主减少了0.8%。受贸易环境低迷影响，第二季度韩国实际国内总收入(GDI)减少了1.0%。韩国银行预计今年第三和第四季度韩国经济将各保持0.3%的增长，今年全年韩国经济有望实现2.7%的增长。但预计下半年韩国经济面临的下行风险将更大，短期内高物价上涨趋势和新冠疫情再度蔓延可能导致民间消费萎缩。而主要国家经济增长势头放缓和围绕出口的对外条件的不确定性有可能成为影响韩国经济增长的因素。