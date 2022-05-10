IMF将今年全球经济增速预期下调至3.2% 韩国2.3%

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韩国国际广播电台报道：国际货币基金组织（IMF）发布经济展望，再次下调全球和韩国经济增速预期，不过韩国的下调幅度低于其他国家。国际货币基金组织预计今年全球经济增长率仅为3.2%，较三个月前4月公布的预期值下调0.4个百分点。韩国经济增长率预期为2.3%，下调0.2个百分点，低于全球经济增速预期下调幅度。国际货币基金组织此次下调经济增长率预计值意味着俄罗斯进攻乌克兰和通胀等对全球经济的影响高于预期。国际货币基金组织表示，美国施行高强度货币紧缩，且由于物价上涨导致消费者购买力下滑也是下调预期值的原因。另外，中国施行新冠“清零”政策，且房地产危机加剧，国际货币基金组织将中国经济增长率预期从4.4%下调至3.3%，降幅达1.1个百分点。3.3%的经济增速预期也是除新冠疫情开始暴发时期外，近40年来中国的最低值。国际货币基金组织表示，目前全球经济面临着更为糟糕的处境。如果俄罗斯产天然气暂停向欧洲供应等情况进一步加剧，今年全球经济增长率预期有可能进一步下调至2.6%，明年的经济增速预期可能下调至2%，下调近1个百分点。这意味着明年美国和欧元区的经济增速将在1%以下。国际货币基金组织表示，即使出现短期成本，目前也需要果断收紧货币政策。该组织建议各国政府为保护弱势群体提供支援。国际货币基金组织还说，新冠疫情暴发造成经济衰退后不过短短两年的时间，全球经济可能会濒临另一个衰退边缘。