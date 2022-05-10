韩战阵亡者悼念墙首次公开 遗属沉痛悼念

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韩国国际广播电台报道：7月27日是69年前6.25韩国战争参战各方就停战达成协议的《停战协定》签署日。刻有4.3万余名韩战阵亡参战勇士姓名的悼念墙当天首次向遗属公开。遗属们站在悼念墙前沉痛哀悼，抚摸着未能从战场归来的勇士的姓名，流下了眼泪。大理石上一字一字雕刻的姓名上摆放了白玫瑰。一位女性在众多未能从战场归来的阵亡者的姓名中发现了其叔叔的名字，强忍的泪水最终夺眶而出。遗属塔米·谢里夫说，我们都蹲下来哭了起来，感到很悲伤。不过可幸的是，叔叔终于回家了，并能在此长眠。悼念墙上雕刻了四万余名韩战阵亡和失踪者的姓名，并在正式举行揭幕仪式的前一天首先向遗属们公开。500余名遗属在悼念墙上找寻未能归来的参战勇士的姓名，他们拍照并拓印墙上的姓名，泪流满面。有些遗属还怀抱在战场上失踪而未能找到遗体的阵亡者生前的照片。岁月无情，照片中的青年仍是当年的容貌，但遗属们都已年迈。韩战遗属鲁伯塔·贝尔说，我已经上了年纪，想在去世前再亲眼看看哥哥的名字。韩战悼念墙上还刻有在驻韩美军服役的7000余名阵亡韩军(KATUSA)的姓名。这在美国国内战争纪念设施中尚属首次。韩国总统尹锡悦和美国总统拜登均向悼念墙竣工仪式发送信息。