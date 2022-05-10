韩财长：美加息符合市场预期 对韩影响有限

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韩国国际广播电台报道：韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐表示，美国加息对韩国国内金融市场的影响有限。秋庆镐28日在首尔银行会馆召开紧急宏观经济金融会议时作出了上述表示。韩国银行行长李昌镛、金融委员长金周显、金融监督院长李卜铉与会。秋庆镐表示，美联储的决定基本符合市场预期，隔夜国际金融市场表现平稳，对国内金融市场的影响也极为可能有限。秋庆镐指出，虽然有意见担忧韩美基准利率出现逆转将导致外资流出，不过以往曾有过三次利率逆转但外资仍净流入的情况。韩国经济基本面、对国际事件的妥善对策对资本流向的影响更大。美联储当地时间27日在联邦公开市场委员会（FOMC）会议上宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点，至2.25%—2.50%之间。继6月之后，美联储再次加息75个基点。美联储连续两个月加息75个基点的决定是自1980年11月和12月分别加息300个和200个基点以来，最大幅度的加息行动。受美联储此次决定的影响，美国基准利率超过了韩国（2.25%），这是2020年2月以来，两国基准利率首次出现逆转。美联储的决定利好股市，隔夜纽约股市股指上涨，纳斯达克涨幅达4.06%。秋庆镐表示，韩国在扎实的经济增长和财政健全性的基础上保持着历年最高水平的主权信用评级。韩国外汇储备充分、具备多层级的流动性供应系统，应对危机的安全机制也十分充足。进入本月，外资持续净流入股市和债券市场也从侧面证明了这一点。秋庆镐还表示，将基于政府内部的紧急应对系统，密切监视内外部风险因素，必要时将按照各部门应急计划提前作出应对。秋庆镐表示，为提前应对债券市场波动性的扩大，将有条不紊地实施企业债、商业票据市场稳定措施。若债券市场出现过激反应，将在合适的时机实施政府紧急回购国债、央行买入国库券等措施。为推动纳入世界国债指数，政府此前决定对外国人（非居住者）、外国法人购买韩国国债所获利息及转让收入予以免税。金融委员会本月13日决定将产业银行、企业银行运营的四个企业债和商业票据购买项目的期限推迟至明年3月底，并以供需条件较差的部门为主，追加购买最高6万亿韩元。