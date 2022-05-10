美政务副国务卿访韩 讨论延伸威慑、对北政策等问题

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韩国国际广播电台报道：正在韩国进行访问的美国国务院负责政治事务的副国务卿维多利亚·纽兰与韩国外交部高层官员先后会晤，讨论北韩问题。纽兰27日与韩国外交部长官朴振、第一次官赵贤东、韩半岛和平交涉本部长金健分别举行会谈。外交部表示，纽兰与赵贤东举行了1个小时20余分钟的午餐会谈，就韩美关系、北韩及北韩核问题、地区及全球事务等共同关心的问题进行了交流。双方商定，若北韩进行挑衅，将与国际社会团结一致予以强力应对，同时也将继续敞开与北韩的对话大门，为灵活、开放的对北外交展开更加紧密的合作。双方还商定，将尽快重启今年5月两国首脑达成协议的延伸威慑战略磋商（EDSCG）。外交部表示，韩美作为分享自由、民主主义等价值的同盟，将共同应对韩半岛安全、供应链修复、尖端技术、气候变化等新挑战和机遇，合作范围将继续扩大至印太地区和全球。纽兰接下来与韩半岛和平交涉本部长金健会晤，双方就韩国政府正在制定的对北政策路线进行了磋商。韩国政府目前正在制定“大胆计划”，具体内容为在北韩采取无核化措施的前提下给予大力的经济支援并打消其安全顾虑。为此，政府持续与美国等有关国家进行沟通。双方还讨论了加强韩美合作应对北韩网络威胁的方案，并决定加强各级别沟通与合作。纽兰随后与外交部长官朴振会晤，就在两国共同关心的问题上加强合作进行了讨论。美国负责政治事务的副国务卿是仅次于国务卿、副国务卿的美国国务院三号人物，负责美国在各地区的双边外交。此次是美国负责政治事务的副国务卿时隔五年访韩。