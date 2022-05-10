尹锡悦要求根除非法做空行为 政府拟加强检举和处罚

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室28日表示，尹锡悦总统就与做空有关的扰乱市场行为作出指示，要求金融部门和检察等有关机构本着定将相关非法行为斩草除根的决心制定对策。尹锡悦前一天下午指出，投资者对资本市场的非法做空和利用做空的扰乱市场行为感到担忧，在这种情况下，韩国股市是无法获得投资者信任的。总统室有关人士表示，尹锡悦总统作出指示后，大检察厅、金融监督院、韩国交易所等有关机构召开联合会议，着手制定对策。金融委员长金周显、金融监督院长李卜铉、大检察厅反腐败重大犯罪部长申奉洙、韩国交易所市场监督委员金根益28日上午召开会议，公布了《加强检举、处罚非法做空及做空有关制度改善方案》。今后，政府将对非法做空事件予以严判，并推动没收犯罪收益和隐匿财产。与会者一致认为，尽管做空被利用于非法交易，但检举和处罚制度却不完善，导致投资者担忧日增。有关部门将合作加强非法做空行为的检举和处罚，并迅速改善做空制度，以根除非法做空行为。做空是指先借入股份并卖出，过一段时间后再重新买入并归还的行为。只有股价下滑，才能通过做空操作获得收益，因此部分个人投资者认为做空是股价下滑的主要原因。进入今年以来，韩国股价持续下滑，韩国股票投资者联合会等小额股东要求政府禁止做空。