韩新型宙斯盾舰“正祖大王”舰下水 可拦截弹道导弹

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国防卫事业厅和海军28日在蔚山现代重工举行了韩国新型宙斯盾舰“正祖大王”舰的下水仪式。“正祖大王”舰具备拦截弹道导弹的功能。尹锡悦总统主持仪式并表示，“正祖大王”舰是基于最尖端战斗系统的国家战略资产，具备探测、追踪、拦截弹道导弹的能力，将进一步提高海军的战斗力量。这一集合了尖端技术的全球最高水平宙斯盾舰使用韩国技术建造。尹锡悦指出，韩国进出口物流量的99.7%通过海上运输，若不能实现在海上自我保护的海洋强国之梦，也将无法成为经济强国。今后将构建强有力的海洋安全系统，确保国民能够在海上安全展开经济活动。“正祖大王”舰使用国内技术独家设计并建造，属于广开土-Ⅲ Batch-Ⅱ 1号舰。广开土-Ⅲ是指宙斯盾舰获取项目，Batch-Ⅱ为舰艇等级。“正祖大王”舰的等级高于世宗大王级宙斯盾舰Batch-Ⅰ，意味着战斗能力等性能得到了提升。防卫事业厅表示，“正祖大王”舰搭载有最新宙斯盾战斗系统，可探测、追踪乃至拦截弹道导弹。今后“正祖大王”舰还将搭载舰对地弹道导弹、远程舰对空导弹，可对主要战略打击目标实施远程打击。“正祖大王”舰为8200吨级舰，舰长170米、舷宽21米。相较“世宗大王”舰，舰长长6米、轻吨增600吨。舰体的隐形功能也得到加强，并搭载了使用国内技术研发的尖端综合声呐系统，对敌方潜水艇、鱼雷等水下威胁的探测能力有所提高。“正祖大王”舰搭载了远程反潜鱼雷和轻型鱼雷，今后还将搭载计划于2024年引进的“海鹰”海上作战直升机。“正祖大王”舰将接受试验评估，并于2024年底交付海军。