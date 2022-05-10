韩总人口史上首次减少

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韩国国际广播电台报道：韩国总人口史上首次减少。除了持续的人口自然减少外，因新冠暂时回国的韩国公民重新出境、外国人入境减少也造成了一定的影响。统计厅实施的“人口住宅总调查”显示，去年韩国总人口为5174万人，较2020年减少9.1万人。统计厅表示，这是大韩民国政府成立、1949年统计实施以来，总人口首次出现减少。由此，人口年增长率也降至-0.2%。较长一段时间以来，韩国死亡人数超过出生人数，持续出现人口自然减少现象。统计厅27日公布的“各月人口动向”显示，截至今年5月，韩国已连续31个月人口自然减少。此次总人口减少还受到了疫情暴发后外国人入境减少的影响。此前外国人流入抵消了人口自然减少的影响。另外，2020年疫情暴发后大量回国的韩国公民去年重新出境，致使韩国公民人口减少。统计厅方面表示，多重因素叠加人口自然减少，导致总人口减少。随着总人口减少，家庭成员数也有所减少，家庭数量则有所增加。去年韩国家庭数为2202万户，增长2.5%。其中一人家庭为717万户，增长7.9%，二人家庭为608万户、三人家庭为417万户、四人及以上家庭为404万户。去年老龄化指数为143，较前一年上升10.5。老龄化指数是指每100名儿童和少年人口相对的老年人口。劳动人口（15岁-64岁）为3694万人，减少34万人，占总人口的71.4%。