民调：尹锡悦支持率跌至28% 就任后首次跌破30%

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韩国国际广播电台报道：据29日公布的一项民调结果显示，韩国总统尹锡悦的施政支持率在其就任后首次跌破30%。韩国盖洛普本月26日至28日面向全国1000名18岁及以上公民进行的调查结果显示，对尹锡悦施政的正面评价占比28%，负面评价占比62%。6月第二周尹锡悦的支持率为53%，此后连续一个多月下跌。上周支持率为32%，下滑势头有所缓和，但进入本周后再次下跌，自5月10日其就任后首次跌至30%以下。6月第二周后，负面评价占比从30%出头升至本周的62%。对尹锡悦施政给予负面评价的原因是“人事问题”(21%)、“缺乏经验和资质、无能”(8%)、“未顾及到经济和民生”(8%)、 “独断独行”(8%)、“缺乏沟通”(6%)、“各方面均存在不足”(5%)、“新设警察局”(4%)、“工作态度”(3%)等。对尹锡悦施政给予正面评价的原因是“公正、正义和原则”(9%)、“有主见和信念”(6%)、“经济和民生”（6%）、“克服前政权不足”(6%)、“沟通”(5%)等。本次调查采用无线（90%）和有线（10%）电话应答方式进行，应答率为11.1%，可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点，详细内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。