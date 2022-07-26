韩贸易收支连续四个月逆差 全球金融危机以来首次

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韩国国际广播电台报道：7月韩国贸易收支出现逆差，这是韩国贸易收支自2008年全球金融危机以来，首次连续四个月出现逆差。尽管出口额有所增长，但能源价格持续高企、进口额大幅上升，导致贸易收支呈现逆差。产业通商资源部1日公布的“7月进出口统计”显示，7月出口额为607亿美元，同比增长9.4%；进口额为653.7亿美元，同比增长21.8%。贸易收支逆差为46.7亿美元，继4月以来连续四个月出现逆差。韩国贸易收支上一次连续四个月呈现逆差是在2008年6月-9月。7月出口额较去年7月创下的同期最高纪录（555亿美元）高52亿美元。尽管全球通胀导致主要国家采取货币紧缩措施，且开工天数减少，但出口额仍连续第21个月增长。从产品来看，半导体、石油制品等七大主要产品出口额有所增长。其中，石油制品、汽车创下了历年最高纪录，半导体则创下了历年同期最高纪录。从出口对象地区来看，对中国、独联体（CIS）、中南美的出口减少，对美国、东盟、欧盟则增加。对美国、印度的出口额创历年单月最高值，对东盟和欧盟出口额则为历年7月最高值。随着能源价格持续走高，进口额已连续五个月超过600亿美元。其中，原油、天然气等能源进口额较去年同期（97亿美元）增加87亿美元，达到185亿美元，是拉动总体进口额的主要原因。产业部表示，最近在能源进口依赖度较高的日本、德国、法国等国家也出现了类似的贸易逆差现象。