韩执政党代理党首辞职 最高委员纷纷请辞

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党国民力量党代理党首权性东7月31日辞去代理党首职务。这距离权性东在该党党首李俊锡被暂停党员权利六个月后正式代为履职仅时隔20天，距离权性东和韩国总统尹锡悦在即时通讯软件电报（Telegram）上的对话外泄仅时隔五天。权性东在社交媒体上发文表示，党面临着重大危机，作为代理党首痛感自身责任。权性东还表示，当前的状况亟需扭转，将尽全力尽快启动非常对策委员会机制。该党最高委员也纷纷辞职。继议员裴贤镇之后，议员尹永硕、赵修真也先后辞去最高委员职务。尹永硕指出，党和政府应集中力量脱胎换骨。赵修真要求党、总统室和政府同时、全面进行改革。政策委员会议长成一钟也暗示了辞职意向。他表示，将不留恋职务、全心奉献。非常对策委员会机制一旦启动，意味着李俊锡将无法回归职务。对此，李俊锡批评称，“俗话说不要挂羊头卖狗肉，现在干脆要挂狗头卖狗肉了”，“他们贪图党权，执迷不悟”。总统室则表示，正留意听取对改革的要求，但对于执政党领导班子先后辞职称“目前不做评论”。不过据悉权性东时隔仅两天便承诺尽快启动非常对策委员会机制实际上是尹锡悦的意向。据总统室有关人士表示，权性东在辞职前曾收到尹锡悦的传话。在野党共同民主党批评称，当前民生正面临危机，执政党的处理能力却跌入了谷底。