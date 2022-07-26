韩美本月底联合军演将转换战时体制进行击退北韩进攻作战

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国军方将在本月底的联合军演中转换为战时体制进行击退北韩进攻并反击的作战训练，以熟练掌握相关过程。根据国防部1日向国会国防委员会提交的《国防事务工作报告》，“乙支自由盾”军演将分为危机管理演习、第一部分演习、第二部分演习三个阶段进行。危机管理演习将训练对北韩挑衅的初期应对和韩美联合危机管理。第一部分演习将训练转换为战时体制、击退北韩攻击、防御首都圈，在这一过程中还将演练泛政府层面的国家总动员战执行程序。第二部分演习将训练旨在确保首都圈安全的反击作战。国防部将通过此次军演，训练使用整合了韩美外交、情报、军事、经济等要素的战争遏制手段，并熟练掌握韩美联合危机管理程序。韩美军方还决定同时展开针对核电站内简易爆炸装置搜寻、半导体工厂火灾、银行网络系统瘫痪等情境的训练。另外，两国将就应对机场恐怖袭击、无人机袭击民间及军方设施、修复公共设施等情境实施野战训练。军方还将重点实施户外机动演习，展开联合科学化战斗训练、联合攻击直升机射击训练、联合海上巡逻作战训练等11项训练。由韩军四星将领指挥的未来联合司令部的完全作战能力（FOC）评估也将同时进行。完全作战能力评估将对未来联合司令部联合任务基本任务列表（总计73项）中的49项进行评估，由韩美联合评估组的60余名成员共同得出评估结果。根据评估结果，将综合判断韩军的能力和体系，决定是否检验完全作战能力。