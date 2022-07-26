韩教育部拟将小学入学年龄提前至5周岁 引发巨大争议

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韩国国际广播电台报道：韩国教育部在总统工作报告中披露，将推动将小学入学年龄从目前的6周岁提前至5周岁。这将是韩国1949年将法定入学年龄定为6周岁以来，时隔70多年首次调整。私立幼儿园已表示反对，并要求教育部撤回学制调整案。教师和专家也表示担忧。教育部表示，该方案旨在缩小教育差距，让孩子提前进入公共教育体系，并由国家予以扶持。教育部长官朴顺爱表示，将推动幼教整合、加强婴幼儿教育，正式探讨提前一年入学的学制调整方案。韩国总统尹锡悦也要求迅速摸索在维持中小学12年学制不变的前提下，将入学年龄提前一年的方案。由于师资和场地问题，该方案立刻实施的可能性不大。不过教育部计划在四年内分阶段实施，2018年-2019年3月出生的儿童可于2025年入学，2019年-2020年6月出生的儿童可于2026年入学。此前，保守和进步政权均探讨过提前小学入学年龄问题，但并未获得支持。对本届政府的方案，韩国私立幼儿园已表示反对，并要求教育部予以撤回。反对意见指出，若5周岁入学，儿童将无法享受适合幼儿成长的教育环境，还会造成幼儿园关闭、幼儿园教师失业等严重的社会问题。不少教师和专家也认为，5周岁入学不符合幼儿成长过程，也不利于升学和就业。韩国教师团体总联合会方面表示，5周岁和6周岁儿童混在同一个教室上课有可能对5周岁儿童的校园生活、追赶学习进度等造成压力。全国主要家长在线社区也对教育部突如其来的提议感到不满，还出现了要求教育部撤回相关计划的请愿。教育部计划到年底对学制调整方案实施民意调查，明年制定试行方案，最快从2024年起由各市、道教育厅试点运行。不过教育部长官朴顺爱表示，预先并未就该方案与负责学制调整的市道教育厅进行协商。教育部也承认，该事项的社会争议较大，冲击也将十分剧烈。预计该方案从起步就将面临不小的阻力。