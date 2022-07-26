首尔市长吴世勋出席世界城市峰会 强调数字转换和碳中和

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韩国国际广播电台报道：韩国首尔市长吴世勋出席在新加坡举行的世界城市峰会。吴世勋介绍了首尔市基于数字基础的政策，并呼吁各国参与碳中和行动。首尔市1日表示，世界城市峰会于7月31日至本月3日在新加坡举行，吴世勋在会上发表了主题为“数字转换与碳中和”的演讲，介绍了首尔市丰富的政策。吴世勋在演讲中表示，必须牢记数字转换的最终目标是完善人际联系。超越城市，作为生活在同一个星球上的命运共同体，应朝着碳中和这一目标携手共进。吴世勋还介绍了基于人工智能等高科技的智能交通政策和旨在消除教育不平等的“Seoul Learn”政策，并介绍了低碳建筑翻修、零能耗建筑设计等旨在实现2026年温室气体排放量减少30%目标的碳中和政策。吴世勋受邀在7月31日的论坛上发表演讲，新加坡国家发展部长李智陞、荷兰鹿特丹市长阿赫迈德·阿布塔莱伯、澳大利亚墨尔本市长莎莉·卡普等90个城市的市长出席此次会议。吴世勋还在1日上午举行的开幕仪式上进行特别讲话，邀请各城市市长访问首尔，并提议以“安心收入”制度来解决贫富分化问题和在首尔展开更丰富的讨论。世界城市峰会每年邀请全球各城市市长、政界和学术界人士出席，讨论可持续发展城市课题并缔结伙伴关系。明年的峰会将在首尔举办。