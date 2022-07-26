去年韩非亲属家庭和成员数创新高

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韩国国际广播电台报道：韩国非亲属家庭成员数去年首次突破100万人。非亲属家庭成员是指与朋友、恋人而非家人组成家庭的人。非亲属家庭也在一年间增长超过10%，创下历年新高。据统计厅国家统计门户网站1日的数据，去年全国非亲属家庭达到47.2660万户，同比增长11.6%，为统计实施以来的最大值。非亲属家庭是指由非亲属关系人员组成的五人以下一般家庭，例如朋友、同居恋人组成的家庭等。集体居住在设施等处的家庭不包括在内。非亲属家庭在2016年仅为26.9444万户，2017年达到30.8659万户，首次突破30万户。2020年突破40万户（42.3459万户），去年增至47万户。非亲属家庭成员数也随之增长，去年达到101.51万人，首次突破100万人，较2016年（58.3438万人）猛增74.0%。按照地区来划分，京畿道的非亲属家庭最多，达到12.6003万户，其次为首尔99555户。非亲属家庭的近一半（47.7%）居住在首尔和京畿道。有意见指出，有必要根据新家庭形态对法律和制度进行改善。去年韩国女性政策研究院面向全国2000名18-69周岁成人实施的调查结果显示，62.7%的应答者赞成将家庭范畴扩大至事实婚姻、非婚同居家庭。然而政府的政策支援却仍停留在传统的家庭单位上。例如，所得税配偶扣除仅承认户籍上的配偶，住房特别供给也仅面向新婚夫妇等人群。