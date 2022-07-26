韩海洋部长官：加强韩海域放射性水平调查 应对日核污水排海

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韩国国际广播电台报道：韩国海洋水产部长官赵承焕表示，为应对日本福岛核污水排海，将加强对韩国海域的放射性水平调查。赵承焕1日在国会农林畜产食品海洋水产委员会做工作报告时作出了上述表示。赵承焕还强调，将加强对水产品的放射性安全检测。日本原子力规制委员会7月22日正式批准福岛第一核电站核污水排海计划。赵承焕还表示，将在东海构建尖端综合海洋科学基地，并新部署大型渔业指导船以应对中国渔船非法捕鱼。在坚决守护海洋领土的同时，将对海洋水产领域的安全网进行升级。另外，农林畜产食品部长官郑煌根1日表示，为巩固粮食主权，将进一步加强对民间企业获取海外供应链、农户经营稳定的支援。郑煌根在国会农林畜产食品海洋水产委员会工作报告中表示，将扩大大米、小麦、豆类等主要粮食的储备，并积极支援民间企业获取海外供应链，确保紧急情况下海外粮食采购稳定。郑煌根还表示，将分阶段扩大实施农业直接补贴制度，并完善对自然灾害、供需不稳等农户经营风险的管理体系，创造农户可放心专注务农的环境。郑煌根就农业食品价格问题表示，将全力保障中秋物价稳定，并为节省肥料、饲料费提供支援，减轻农户负担。此外，还将扩大配额关税适用范围，将导致加工食品、餐饮价格上涨的因素减至最少。为应对进口面粉价格上涨，将推动提供补贴。