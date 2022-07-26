韩国街头饮食在中东受到热捧

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韩国国际广播电台报道：上周末在阿拉伯联合酋长国(UAE)迪拜举行了烹制韩国街头饮食的活动。中东各个国家的参赛者利用多种烹饪方法制作独具一格的韩国料理。目前在中东，韩国拉面和人参制品的消费每年都在持续增加。KBS特派记者报道说，焯、烤等，给出的比赛时间为20分钟，参赛者将基本材料辛奇(Kimchi)和拉面以及多种材料混合在一起，就能制作出韩式街头小吃。一位参赛者说：“我今天做了拉面和辛奇汤。”从儿童到大人，参赛者年龄各异、国籍不同，他们推出了各具特色的韩国料理。一名10岁的参赛者说，我想多加一些其他品种的佐料和蔬菜制作韩国饮食。共有40个小组参加了本次烹制韩国街头饮食的活动，而报名参赛者已经超过了300个小组。韩国影视剧对此的影响很大。一位大赛评审委员表示，本次活动很了不起。每次都能看到韩国电视剧中出现的饮食。韩国传统的美味与各国的烹饪方法相互结合，自然而然地实现韩国饮食的世界化。迪拜一家韩国餐厅的厨师长表示，本人的饮食爱好和韩国饮食相结合，真的能够打造出独具特色的饮食。虽然饮食的味道是韩国的，但饮食的外观却是埃及式的。目前当地餐厅开发的辛奇三明治和辛奇炒饭、炸鸡人气爆棚。韩国饮食在进军中东市场时需要获得清真认证。虽然如此，到7月底为止，今年韩国对中东海湾六国的食品出口同比增加了近40%。据分析，尤其是辣味拉面、酱料类和人参等引领着韩国食品的人气。