2007年国策研究所问卷调查中七成受访者反对5周岁入小学

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示将通过对国民问卷调查就小学5周岁入学问题达成协议,但在2007年进行的同一问卷调查中，反对声音占据大多数。当时以问卷调查结果等为基础讨论学制调整问题的研究组也表示，小学早期入学的费用大于效果。有人指出，此前政府从未就下调小学入学年龄对国民进行过说服工作，因此今后短期内很难达成社会协议。据教育界透露，韩国教育开发院在2006年和2007年发布了“未来社会的学制调整方案”，分析了现行小学、初中、高中学制的问题和多种学制调整方案,并以教育专家和家长为对象进行了大规模的问卷调查。其中第二年度的报告指出，研究组委托外部企业于2007年7月28日至9月28日以一对一面谈方式进行了问卷调查。调查对象包括1200名大学生和1550名30至69岁的成年人（家长）。对于"随着儿童发育速度加快，将小学入学年龄降低到5周岁"的问题，所有受访年龄段、居住地区、类型者的反对意见占62%~73%。在以小学、初中、高中、大学教师和教育专家为对象进行的第一年度（2006年度）问卷调查中，89.0%的受访者（1696人）赞成将小学入学年龄维持在目前的6周岁（允许选择性早期入学）。与此相比，对于将小学入学年龄降低到5周岁的提问，72.9%的受访者表示反对。