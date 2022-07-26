韩旅游、文化网上交易额大幅增加

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韩国国际广播电台报道：在全面解除保持社会距离措施以后，今年第二季度韩国旅游、交通服务以及文化、休闲服务的网上交易额达到一年前的逾两倍。统计厅1日发布的“2022年6月网上购物动向”报告显示，今年第二季度旅游、交通服务的交易额为46146亿韩元，较一年前增长一倍。这是2017年开始进行相关统计以来单季度的最大增幅。4月底韩国解除保持社会距离措施以后，旅游、交通服务的单月交易额中，5月和6月分别增长102.1%和102%。另外，文化和休闲服务交易额为7068亿韩元，较一年前增长127.7%。第二季度网上购物总交易额为50.5903万亿韩元，较一年前增长11.1%。其中，食品和服装分别增长16.6%和15%，化妆品和家具分别减少19.3%和4.3%。6月网上购物交易额为16.7806万亿韩元，较一年前增加10.4%。外卖等餐饮服务为20625亿韩元，同比增加4.6%。另外，今年第二季度网上海外直接销售额为5060亿韩元，较一年前减少58.6%，从2020年第四季度开始连续七个季度减少。从各国情况来看，对中国（-65.8%）、美国（-25.7%）、日本（-10.6%）的销售额有所减少。从商品类别来看，化妆品（-67.3%）、服装及时尚相关商品（-16.6%）、家电、电子、通信设备（-74.9%）等的销售额大幅减少。网络海外直购额为13021亿韩元，较一年前增加16.1%。从各国来看，从中国（44.4%）、美国（6.4%）、日本（31.1%）的直购额有所增加。